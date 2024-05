Orientamento, al Properzio si guarda anche al mondo del lavoro

Quando si pensa ad un indirizzo liceale, l’immaginario collettivo va immediatamente all’idea di un proseguimento degli studi all’Università; è questa in effetti la strada che la maggior parte dei diplomati di un Liceo intraprende una volta terminata la scuola. Negli ultimi anni tuttavia le alternative post-diploma hanno avuto un incremento significativo rispetto al passato, così come è aumentato il numero di studenti liceali che decide, a conclusione del ciclo scolastico ordinario, di impegnarsi su percorsi formativi professionalizzanti o di entrare nel mondo del lavoro. Per orientare meglio i propri studenti verso percorsi che ne valorizzino attitudini e passioni, il Liceo Properzio è da tempo attivo in un dialogo proficuo – oltre che con gli atenei universitari – anche con altri enti formativi e aziende del tessuto economico locale e nazionale. Un orientamento dedicato dunque al mondo del lavoro

In particolare, tra marzo e aprile 2024, il plesso assisano ha organizzato – per iniziativa di un un gruppo di lavoro coordinato dalle prof.sse Eleonora Pilotti, Daniela Gorietti e Lucia Bazzurri – tre diverse iniziative di orientamento. Il 23 Marzo, nell’ambito dell’evento “Le imprese a scuola”, sono stati ospitati i referenti di alcune importanti realtà del territorio umbro (Concetti SPA, UmbraGroup S.p.A., Area 4, Gi Group, Umbra Packaging s.r.l., Asad – Cooperativa sociale, S&R Farmaceutici e Comune di Assisi) operanti in ambiti diversi, con l’intento di orientare consapevolmente le scelte degli studenti e il loro progetto formativo e professionale. Tra gli obiettivi della manifestazione: favorire la conoscenza dell’impresa e la consapevolezza del contesto imprenditoriale locale con i relativi fabbisogni, oltre che simulare un colloquio di selezione.

Il 16 Aprile si è tenuto invece un incontro con gli orientatori di ITS Umbra Academy, il percorso di formazione biennale post-diploma che si pone l’obiettivo di fornire un’alta preparazione di ambito tecnologico al fine di un agevole e qualificato ingresso nel mondo del lavoro. Gli Istituti Tecnologici Superiori hanno ricevuto negli ultimi anni un interesse crescente anche da parte dei diplomati del Liceo Properzio, sicuramente attratti dall’impronta tecnologica e digitale dell’accademia, dall’attiva partecipazione delle imprese e dagli alti tassi occupazionali al termine del percorso di studi.

Il 23 Aprile infine gli studenti della scuola hanno dialogato con Simone Terreni, ingegnere informatico toscano oggi proprietario di importanti aziende come VoipVoice e Inside Factory e inserito da Forbes nella lista dei 100 Top Manager del 2021. Figura di riferimento in vari campi che spaziano dalle telecomunicazioni alla formazione professionale e autore di numerose pubblicazioni, nel suo ultimo libro “50 Menti Visionarie” ha parlato – a partire dalle grandi menti del passato fino a Jeff Bezos o Steve Jobs – delle figure più significative che ci hanno condotto nell’era digitale come oggi la viviamo. Durante la conferenza, l’ospite ha ripercorso le tappe più importanti di questa rivoluzione fornendo molti spunti di riflessione sulle tecnologie che gli stessi ragazzi utilizzano quotidianamente. Ha poi messo in evidenza l’importanza della formazione permanente nel mondo del lavoro, sottolineando come un metodo di studio consolidato possa poi essere efficacemente riconvertito in skills molto utili anche in ambito professionale.

Questi eventi si affiancano chiaramente all’informazione di orientamento universitario, per cui il Liceo Properzio ha una funzione strumentale dedicata con figure referenti nelle prof.sse Elisabetta Giammarioli e Annalisa Placidi. La commissione fornisce una puntuale informazione sulle iniziative organizzate dagli atenei di maggiore interesse per gli alunni, tramite comunicazioni su Registro Elettronico, sito della scuola www.liceoproperzio.edu.it e canali social dell’istituto. Risultano inoltre frequenti i momenti d’incontro tra gruppi di classi del Properzio con docenti, formatori e studenti di varie facoltà, provenienti in primis dall’Università degli Studi di Perugia ma anche da altri atenei.

“I giovani che vanno a diplomarsi hanno spesso molti dubbi e poche certezze sul loro futuro immediato dopo l’Esame di Stato” – dichiara la Dirigente Scolastica del Liceo Properzio prof.ssa Francesca Alunni – “ci teniamo pertanto ad offrire ai nostri ragazzi questi momenti di orientamento, in modo tale che possano avere tutte le informazioni per una scelta consapevole del loro percorso di vita”.

