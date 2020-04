andràtuttobene, il video emozionale con Assisi e Santa Maria degli Angeli

Un video con le immagini più belle di Assisi e Santa Maria degli Angeli che in molti sperano di poter tornare a vedere e in sicurezza. L’autore è Andrea Bencivenga, che ha girato dei video, anche con il drone, e poi approfittato della quarantena per montarli insieme, usando ovviamente l’hashtag #andràtuttobene.

Tante le iniziative ‘ottimistiche’, sin dai primi giorni di quarantena. L’Inno di Mameli, seguito da altre canzoni, tutte cantate dai balconi, spesso arricchiti dalla bandiera tricolore e dai tanti striscioni e disegni dei bambini. Ad Assisi hanno aderito all’iniziativa i bambini della Scuola dell’Infanzia “Fratello Sole”, che avevano accolto con grande piacere l’invito delle maestre a partecipare all’iniziativa, pensata per tenere alto il morale e incoraggiare il pensiero positivo.

E così i più piccoli (ma anche gli adulti) hanno realizzato arcobaleni colorati su cartelloni da appendere sui balconi, sulle porte e sulle finestre, sulle siepi dei giardini. E poi c’è chi, come appunto Andrea Bencivenga, ha scelto le immagini più belle di Assisi e Santa Maria degli Angeli per tornare a lanciare un messaggio di speranza. Qui sotto il video, tutto ‘nostrano’, per #andràtuttobene. Con la speranza che, a breve, Assisi e l’Italia tutta potranno tornare a essere visitate in sicurezza e non solo virtualmente.