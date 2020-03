andràtuttobene, anche i bimbi della Fratello Sole partecipano all’iniziativa

Intanto anche in città spuntano i primi cartelli del 'movimento' dal basso per incoraggiare il pensiero positivo

I bambini della Scuola dell’Infanzia “Fratello Sole” hanno accolto con grande piacere l’invito delle maestre a partecipare all’iniziativa, che sta circolando sul web, #andràtuttobene. In questi giorni in cui le scuole sono chiuse, ogni nucleo familiare rimane prudentemente in casa e gli unici contatti sono possibili attraverso il telefono o con internet, è stata lanciata un’iniziativa pensata per tenere alto il morale e incoraggiare il pensiero positivo.

I piccoli (ma anche gli adulti) sono invitati a realizzare arcobaleni colorati su cartelloni da appendere sui balconi, sulle porte e sulle finestre, sulle siepi dei giardini. “Vogliamo lanciare un’onda di positività e in più i bimbi si divertiranno a dipingere”, si legge nel post diffuso su Facebook e Whatsapp per spiegare l’iniziativa. Insomma, un’iniziativa ludica per dare un po’ di colore a questa situazione grigia”.

Come accennato, ad #andràtuttobene aderisce anche la Fratello Sole: “Con grande gioia ed emozione – scrivono le maestre in una breve nota – è stato bello ricevere disegni che ai nostri occhi sono proprio dei capolavori e che rispecchiano in pieno il messaggio di speranza che serve a tutti noi e che vogliamo divulgare. Un grazie particolare va proprio ai nostri piccoli alunni e alle loro famiglie, che così facendo hanno contribuito a farci sentire tutti vicino, nonostante tutti, grandi e piccoli #restiamoacasa. (Continua dopo il video)

E i primi cartelli spuntano anche nell’assisano: questa qui sotto (e nella foto in evidenza) è ad esempio via Becchetti a Santa Maria degli Angeli.