Anziana scippata a Bastia Umbra, arrestato minorenne

Anziana scippata a Bastia Umbra, arrestato minorene dalla polizia di Stato in collaborazione con la polizia locale bastiola.

I fatti sono accaduti nei giorni scorsi, quando una signora 81enne, dopo essere stata dal proprio medico curante in pieno centro a Bastia Umbra, durante il ritorno presso la propria abitazione, nel forte caldo pomeridiano, è stata brutalmente scippata della propria borsa nel cui interno vi erano 60 euro. Il protagonista del gesto era un ragazzo che, nella concitazione violenta delle proprie azioni la faceva cadere rovinosamente a terra. A soccorrere la signora sono stati i passanti, che hanno allertato il 118 e richiesto l’intervento degli agenti del commissariato di Assisi i quali, giunti sul posto, si adoperano senza perdere nemmeno un secondo per raccogliere le prime notizie utili ad individuare il responsabile che nel frattempo aveva fatto perdere le sue tracce dandosi alla fuga. Gli agenti hanno immediatamente dato vita a un indagine basata sull’analisi veloce dei fatti, delle descrizioni ricevute dai presenti e dalla conformazione territoriale urbana della zona.

Un’azione sinergica che ha visto protagonisti tutti i reparti del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca: gli agenti della Squadra Volante hanno setacciato le zone limitrofe dell’accaduto, mentre i poliziotti in borghese dell’ufficio anticrimine, in collaborazione con la Polizia Locale agli ordini del maggiore Carla Menghella, hanno raccolto e analizzato tutte le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza urbana acquisendo, nel contempo, quelle in dotazione delle varie attività commerciali site nella zona. Grazie alle immagini sono stati ricostruiti gli spostamento del giovane e, insieme all scientifica, gli agenti hanno ottenuto una importante localizzazione del responsabile. La svolta delle indagini è arrivata nel corso di un attento e profondo servizio di controllo della zona pertinente la Stazione Ferroviaria di Bastia Umbra dove gli agenti della Squadra Volante notavano un ragazzo corrispondente, nei tratti somatici, fisici e negli indumenti indossati, al soggetto immortalato nelle immagini.

Il giovane, identificato, è risultato già noto alle forze dell’ordine per fatti simili, e responsabile anche del’episodio dell’anziana scippata a Bastia Umbra. Alla luce delle prove raccolte, il GIP presso il Tribunale dei Minorenni di Perugia emetteva a carico del minorenne una misura cautelare del collocamento in comunità che gli agenti dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Assisi eseguivano conducendolo presso la struttura designata nella provincia.

