Masterplan a Santa Maria, Fratelli d’Italia: “Spot elettorale mascherato da progetto”

Il masterplan a Santa Maria degli Angeli da quindici milioni di euro, nella ex Montedison, non piace a Fratelli d’Italia Assisi che, per bocca del coordinatore Federico Calzolari, attacca la giunta Proietti, che “in maniera del tutto palese nel caso del masterplan dell’ex Montedison, spaccia per progetti di mandato dei banali e pericolosi spot elettorali”. Il direttivo assisano ricorda che “È stato nel 2002 che l’architetto Bruno Signorini ha progettato la riqualificazione della piazza di Santa Maria degli Angeli intorno alla Basilica. Quei lavori sono stati completati nel giro di tre anni: l’opera è stata inaugurata nel 2005. Un lasso di tempo, dunque ragionevole per pensare, progettare e realizzare un intervento urbanistico di fattura complessa”.

“Ieri la sindaca – ricordano i meloniani – ha fatto illustrare dall’ingegnere Alessio Burini il masterplan a Santa Maria con la riqualificazione paesaggistica dell’area circostante i paraboloidi dell’ex Montedison. E con il solito ecumenismo ringhioso – senza dare a nessuno particolari informazioni su quanto sia costata questa progettazione di massima – ha detto di di avere avviato un percorso dal quale non si può tornare indietro”.

“Dove sono le differenze fra i due interventi, quello di Signorini e quello di Burini? Molto chiaramente risiedono nel fatto che l’intervento di Signorini è stato progettato in pieno mandato amministrativo della giunta Bartolini.

Il secondo, quello di Burini, ci viene presentato allo scadere del mandato della giunta Proietti. È inevitabile pensare alla differenza tra un impegno di mandato, da un lato, e uno spot elettorale, dall’altro, di quelli che negli anni abbiamo visto avvicendarsi sulla scena mediatica di questa amministrazione, a partire dal faraonismo con il quale fu annunciato, due anni fa, il progetto per il Pincio del quale si sono perse le tracce. Da Signorini a Burini c’è, dunque, tutta una campagna elettorale e noi non mancheremo di seguirla passo passo. La gente di Assisi – conclude FdI Assisi – dovrà rendersi conto che la giunta Proietti, in maniera del tutto palese nel caso del masterplan dell’ex Montedison, spaccia per progetti di mandato dei banali e pericolosi spot elettorali.

