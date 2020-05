Anziano trovato morto in casa a Cannara: sarebbe mancato per cause naturali

(FOTO DI REPERTORIO) Tragedia a Cannara, anziano trovato morto in casa. Un settantenne residente nel centro storico cittadino è stato trovato morto in casa lunedì 4 maggio 2020 mattina. Secondo le prime informazioni, il decesso risalirebbe a qualche giorno fa.

Ad allertare le forze dell’ordine i parenti e anche i vicini di casa, visto che l’uomo non rispondeva al telefono né aveva ritirato la spesa lasciata per lui da volontari. Sul posto i carabinieri della stazione di Cannara, agli ordini della compagnia di Assisi dipendente dal tenente colonnello Marco Vetrulli, e i vigili del fuoco. L’anziano trovato morto in casa è un uomo di circa 70 anni (è nato nel 1950), apparentemente affetto da varie patologie. Viveva da solo e sarebbe mancato per cause naturali. Sul corpo della vittima, portato via con tutte le cautele del caso, potrebbe però essere eseguita l’autopsia.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)