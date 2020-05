Cultura-Turismo/Covid, alla società Fortini nasce un gruppo di studio

"Abbiamo l'obbligo di impegnarci per la formulazione di contributi autonomi da istituzioni o formazioni politiche, ma con esse in dialogo"

La Società Culturale Arnaldo Fortini, formata da residenti nel territorio dell’assisano, con esperienze e provenienze professionali tra le più varie lancia un progetto “Cultura-Turismo/Covid”.

“La Società Fortini crede che in questo delicato momento storico, per un senso di responsabilità civile, ha l’obbligo etico di impegnarsi per la formulazione di un suo contributo progettuale, autonomo da istituzioni o formazioni politiche, ma con esse in dialogo e al tempo stesso avulso da qualsiasi secondo fine che non sia il progetto stesso”, si legge in una nota.

La commissione Progetto “Cultura-Turismo/Covid”, è composta, come primo nucleo iniziale, da Paolo Ansideri, Claudio Baldoni, Gabriele Caldari e Luigi Cosi. Sono membri di diritto tutti i componenti del direttivo: il presidente Alberto Bettoli, la vicepresidente Maria Antonietta Sciamanna, i consiglieri Luigi Armentano, Leonello Cannelli, Nicola Cigliano, Francesco Venturi. Si vedrà, nel prosieguo dell’attività, come eventualmente estenderla. A breve il primo incontro pubblico in diretta streaming.

