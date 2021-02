Asfaltatura, continuano i lavori nella zona Ivancich e frazioni

Continuano i lavori di asfaltatura nella zona Ivancich nell’ambito del Piano Strade 3: in via della Cooperazione stanno volgendo al termine i lavori di ripristino del manto stradale ed entro sabato (condizioni meteorologiche permettendo) dovrebbe concludersi l’asfaltatura. Lunedì prossimo, 15 febbraio, per tre giorni, saranno in corso i lavori di fresatura della carreggiata e poi di bitumatura in via Leone Maccheroni, nei pressi del monumento al bersagliere assisano caduto nella seconda guerra mondiale.

Seguiranno ulteriori lavori in Via delle Querce, mentre saranno necessari 4 giorni per riasfaltare l’intero tratto di via della Giunchiglia. In queste giornate saranno previste limitazioni al traffico e divieti di sosta e fermata per permettere lo svolgimento agevole dei lavori e riconsegnare così ai residenti aree e viabilità in pieno decoro e sicurezza, dopo decenni di abbandono.

Continuano intanto a Tordandrea i lavori di asfaltatura, che saranno in corso fino a mercoledì 17 febbraio, meteo permettendo. Una prima parte degli interventi si è conclusa ieri, e precisamente è terminata l’asfaltatura in via Pozzo San Bernardino e Piazza Mauro Galletti, da oggi si lavorerà per ripristinare il manto asfaltato in via Fonte Citerna e via San Simeone. Ci saranno piccoli disagi alla circolazione ma di durata limitata al tempo necessario per la riqualificazione di queste vie centrali e significativamente trafficate nella frazione di Tordandrea.