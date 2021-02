Coronavirus in Umbria, il bollettino del 12 febbraio 2021: quasi 500 nuovi positivi in 24 ore

I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio. Il Governo potrebbe decretare la zona rossa per tutta la Regione, l'indice RT è 1.07

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 494 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 872 a 884, 12 persone scomparse in più. Intanto per tutta l’Umbria si profila la zona rossa per decreto ministeriale e non per semplice ordinanza della Regione Umbria.

La situazione delicata registrata dagli ospedali a causa della diffusione delle varianti inglese e brasiliana del Covid stanno portando il Governo a estendere in tutta la regione dell’Umbria la zona rossa finora limitata alla provincia di Perugia e a sei comuni del Ternano. Secondo il Corriere della Sera, l’indice rt degli ultimi 14 giorni è indicato in 1.07. A chiedere la zona rossa per l’intera regione dell’Umbria è anche il Virologo Andrea Crisanti direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera di Padova. “Chiudere 3-4 settimane in maniera drastica stile zona rossa di Codogno – ha detto – e fermare ogni forma di pendolarismo, anche quello degli studenti, che è una fonte di diffusione del contagio da Sars-CoV-2 molto pericolosa per evitare di varcare i confini regionali”.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi al coronavirus in Umbria in totale da inizio pandemia passa da 39.827 a 40.321 (appunto 494 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 31.402 a 31.559 (157 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria salgono da 7.553 a 7.878 (più 325; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 4.047, per un totale da inizio pandemia di 639.681 (ieri erano 635.634), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 77.012, più 3.846, ieri erano 73.166. I ricoverati in totale sono 523 (ieri erano 520, più 3), di cui 84 in terapia intensiva (ieri erano 80, più 4). Gli isolamenti contumaciali salgono da 10.442 a 11.151 (più ).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali salgono da 183 a 207 (più 24 tra ieri e oggi), mentre i guariti salgono da 1.335 a 1.338, più 3 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.548 a 1.575 (più 27 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale salgono da 173 a 197 (più 24). I ricoveri salgono da 10 a (più tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 30. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 298 a 316, più 18 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, salgono da 1.081 a 1.084, più 3. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.400 a 1.422, più 22 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali salgono da 271 a 289, più 18. I ricoveri rimangono 27 a (invariato ieri e oggi), di cui 6 in terapia intensiva (ieri erano 5, più 1). I decessi salgono purtroppo da 21 a 22. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali aumentano da 46 a 48, più 2 tra ieri e oggi, mentre i guariti rimangono 206, invariato tra ieri e oggi. I casi positivi da inizio pandemia passano da 256 a 258, più 2 tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale salgono da 40 a 42, più 2 tra ieri e oggi. I ricoveri sono fermi a 6, invariato, di cui 1 in terapia intensiva (invariato), i decessi restano 4. A Cannara i positivi attuali salgono da 30 a 32, più 2, mentre i guariti rimangono 182, invariato. I casi positivi totali aumentano da 215 a 217, più 2, e salgono da 29 a 31, più 2, le persone in isolamento contumaciale. Un ricovero in totale, invariato, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 3.