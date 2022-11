Furto sul set di Che Dio ci aiuti, rintracciato e denunciato l’autore. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Valfabbrica, che solo pochi giorni prima avevano denunciato un uomo residente in Umbria, per un presunto furto avvenuto con modalità pressoché identiche. E infatti, senza grande sorpresa, i sono immediatamente attivati e lo hanno rintracciato, scoprendo che era di nuovo lui l’autore del furto.

La vicenda risale ad alcuni giorni fa, durante le riprese della fiction. Uno dei componenti della troupe, allontanatosi per alcuni istanti dal proprio furgone per scaricare del materiale, si è accorto che qualcuno aveva rubato il proprio zaino, con all’interno documenti, carte di credito e vario materiale da lavoro.

I Carabinieri, contattati dalla vittima, lo hanno invitato a recarsi immediatamente in caserma a Santa Maria degli Angeli per formalizzare la denuncia e hanno diramato le ricerche dell’autore del furto ai militari. Sono stati quelli di Valfabbrica a rintracciare il presunto autore del furto sul set di Che Dio ci aiuti. La persona, davanti all’evidenza, avrebbe quindi ammesso di aver commesso il furto e avrebbe accompagnato i militari sul luogo dove aveva occultato la refurtiva, ai piedi del Monte Subasio. Dopo il recupero, particolarmente complesso a causa del terreno accidentato e impervio, i militari avrebbero ricontattato il membro della troupe, che in pochissimo tempo e con grande sorpresa si è visto riconsegnare tutto il materiale asportato. Il presunto autore, al termine degli atti e degli accertamenti di rito, è stato poi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

