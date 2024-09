Assisi e Chiusi della Verna: firmato un patto di amicizia nel segno delle Stimmate

Nel giorno in cui si celebra l’ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco, i Comuni di Assisi e Chiusi della Verna hanno siglato un “Patto di Amicizia” per rafforzare il profondo legame che unisce le due comunità. La cerimonia, dopo quella di inizio mese, è avvenuta martedì, presso il Santuario della Verna, a margine della celebrazione religiosa in cui è stato ricordato l’evento prodigioso che avvenne proprio il 17 settembre 1224 sul Monte della Verna, dove Francesco d’Assisi si era ritirato in preghiera, dopo un intenso periodo di attività apostolica. L’intesa è stata sottoscritta dal sindaco di Assisi Stefania Proietti e dal primo cittadino di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini. All’evento hanno partecipato anche il vice sindaco di Assisi Valter Stoppini e gli assessori comunali Fabrizio Leggio e Massimo Paggi. Presenti anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e il sindaco di Firenze, Sara Funaro.

“Nell’ottavo centenario delle Stimmate – si legge nel Patto – Assisi e Chiusi della Verna intendono rafforzare e consolidare il legame che le unisce, favorendo azioni istituzionali, rivolte alle rispettive comunità, ispirate ai valori francescani, condividendo progetti, esperienze ed iniziative tesi a incentivare rapporti di unione, vicinanza, condivisione e fratellanza. Nel nome dei profondi valori culturali, religiosi e sociali che uniscono le due città, saranno organizzati, altresì, pellegrinaggi, incontri, scambi culturali, collegamenti turistici tra i due Comuni, volti alla promozione e alla valorizzazione dei territori, nel reciproco sostegno, costruendo insieme percorsi di pace e speranza, nel nome di Francesco e del suo messaggio forte e autentico volto a guarire le ferite del mondo”.

“Crediamo profondamente – ha detto il sindaco Stefania Proietti – che, in questo passaggio della storia, l’amicizia fra comunità possa fare la differenza. Vivere insieme i Centenari francescani ci ha fatto davvero sperimentare il valore di più comunità che si uniscono e camminano insieme, percorrendo strade di pace e speranza”. Il sindaco di Chiusi della Verna ha evidenziato che “questo percorso di amicizia proseguirà anche con l’impegno concreto a promuovere una conferenza sulla pace, con in prima linea le città di Assisi, Firenze e Chiusi della Verna”.

“Oggi – ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – è un momento molto importante, che conferma come san Francesco sia fonte di ispirazione e simbolo di identità italiana. Questo rapporto fra i luoghi francescani è testimonianza concreta di un territorio molto unito”. Sara Funaro, sindaco di Firenze, ha parlato di “anniversario importante che unisce tre città e due regioni nel ricordo e nel segno di San Francesco e dei valori della pace e dell’ambiente, con l’auspicio che si possa proseguire con nuove iniziative che coinvolgano anche le nuove generazioni”.

