Ha in casa cinque piante di marijuana: denunciato 52enne

Un cinquantaduenne residente a Bastia che aveva in casa piante di marijuana e altri piccoli quantitativi di droga è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio al termine di un intervento della polizia del locale commissariato intervenuto in zona per una lite. A darne notizia la Questura di Perugia.

Giunti sul posto, i poliziotti guidati dal vicequestore Francesca Di Luca hanno preso contatti con il richiedente, il quale ha riferito che, a seguito di una lite, era stato aggredito da un conoscente che, dopo averlo percosso con alcuni pugni al volto, si era dato alla fuga unitamente ad alcuni amici. Una volta risaliti all’identità del 52enne, italiano, gli agenti lo hanno raggiunto nella propria abitazione. Durante il colloquio, i poliziotti hanno sentito un forte odore di stupefacente e, insospettiti, hanno chiesto spiegazioni all’uomo che, visibilmente agitato, ha riferito di avere alcune piante di stupefacente, tipo marijuana all’interno dell’abitazione. A quel punto, gli agenti hanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare nell’ambito del quale hanno rinvenuto tre piante, alte circa due metri, essiccate, un ovulo in plastica contenente stupefacente tipo marijuana dal peso di oltre 4 grammi, altri 9 grammi della medesima sostanza contenuti in un barattolo, nonché altre due piante situate all’interno di due vasi, nel giardino dell’abitazione. Per questo è scattata la denuncia.

