Santa Maria degli Angeli perde un pezzo di storia: chiude i battenti la scuola materna “Barbara Micarelli”

(Stefano Berti) Santa Maria degli Angeli e l’intera comunità assisana perdono la storica scuola materna ‘Barbara Micarelli’. Ed è così che nella cittadina della Porziuncola l’ordine delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino cesserà la storica attività educativa, operativa da circa 150 anni. Un istituto che tutti ricordano per Suor Chiara Elsa Di Paola, a cui fu anche conferita la benemerenza della Città di Assisi “per le eccellenti qualità dimostrate nel campo della formazione didattica e nell’educazione dei bambini, nelle attività sociali, religiose e di solidarietà nonché nella costante e continua assistenza e vicinanza ai più fragili e alle famiglie, in particolare nei momenti di difficoltà e di dolore. Punto di riferimento per intere generazioni della comunità angelana, presenza efficace nel territorio in mezzo alla gente e perfetta interprete del carisma francescano della fondatrice Suor Maria Giuseppina Micarelli”.

Per oltre 50 anni Suor Chiara Elsa si era dedicata nell’accudire i bambini e fu un’educatrice attenta e disponibile, un’insegnante dedita alla crescita e alla formazione dei piccoli non risparmiandosi in un eccezionale e continuo impegno nella parrocchia e nella catechesi e assurgendo così a punto di riferimento della comunità. Con lei in tanti ricordano anche Suor Maria Nives, la quale anch’essa formò generazioni e generazioni crescendole in quella che – fino ad oggi 30 giugno 2025 – è stata la scuola per l’infanzia più antica del territorio di Assisi e dei dintorni, fra le più antiche dell’Umbria intera. Una suora anche lei di ampia bontà d’animo, persona sempre disponibile verso tutti, con un amore illimitato per il prossimo.

Una famiglia religiosa, quelle delle Suore Francescane di Gesù Bambino, che nacque dall’intuizione di una giovane ragazza abruzzese, Barbara Micarelli – poi Suor Maria Giuseppa Micarelli -, che si sentì chiamata a fondare un istituto di suore che, secondo lo stile francescano, lavorassero insieme, in fraternità nella e per la Chiesa. Da sempre le suore che si sono susseguite nella formazione di tanti bambini, sono state esponenti di grandi valori, valori che l’Istituto ha portato avanti fin dal 1870 con amore, fraternità ed entusiasmo. Da anni qualcosa nella scuola era cambiato, ma non è mai mancata da parte delle insegnanti – ad oggi non esclusivamente soltanto appartenenti all’ordine francescano – quella voglia di portare avanti una scuola storica ed eccellente per l’intera comunità, con educazione, dedizione ed attaccamento alla causa.

Un impegno lungo e faticoso, che oggi si è fatto sentire, anche se non sono chiare del tutto le motivazioni che hanno spinto le suore a chiudere questa attività così radicata nella cittadina angelana, di cui in tantissimi hanno molti ricordi. Sono già in tanti, soprattutto dopo la diffusione sempre in data odierna di vari post social che comunicano la chiusura della nota scuola dedicata ai più piccoli, che si dispiacciono per la notizia. Una decisione che da tempo era nell’aria e nelle chiacchiere cittadine, ma mai nessuno avrebbe potuto immaginare che il tutto sarebbe diventato realtà. Non è dato sapere il futuro degli ambienti, interni ed esterni, che caratterizzano l’edificio scolastico. Quello che è certo, è che da oggi – purtroppo – le porte dell’istituto in via Risorgimento resteranno chiuse e quella scuola sarà soltanto un lontano – ed emozionante – ricordo.

