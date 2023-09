Assisi e Rivotorto piangono Giuseppe Filippucci, 63enne morto dopo un incidente in bici

Tutto il comune di Assisi e soprattutto Rivotorto piangono Giuseppe Filippucci. Il ciclista 63enne, da due settimane ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Perugia, non ce l’ha fatta. Era stato vittima di un incidente a bordo della sua bici lo scorso 22 agosto a Santa Maria degli Angeli in zona Lollini. Prontamente ricoverato in terapia intensiva, non si è più risvegliato dal coma fino al decesso avvenuto ieri. La famiglia ha deciso di donare i suoi organi, che serviranno a salvare altre persone.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, Giuseppe Filippucci era caduto violentemente a terra battendo la testa dopo l’impatto con un’auto, era stato trasportato dall’ambulanza del 118 al Santa Maria della Misericordia dove era stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. “Come te nessuno mai, ciao papà. Sarò in gamba, te lo prometto” ha scritto la figlia Katiuscia ieri pomeriggio su Facebook. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla giovane donna e alla famiglia.

Come riporta il Messaggero Umbria, ieri è stato autorizzato l’espianto di organi. E visto che, come di prassi in questi casi, c’è un’indagine penale in corso per omicidio stradale (a essere indagato il conducente dell’auto), per autorizzare l’espianto c’è voluto anche il nulla osta da parte del sostituto procuratore di turno, che è arrivato ieri pomeriggio.

Al momento – come spiega sempre la figlia su Facebook – non è invece decisa una data per i funerali: “Il trapianto è stato fatto,papà non ha lottato inutilmente qualcuno non so dove da qualche parte oggi sorriderà,lui sorrideva sempre avrebbe voluto così. Questo grazie anche a tutti i medici dottori e infermieri dell’ospedale Silvestrini che hanno dato il massimo è gli siamo grati: la medicina non ha tutto ha una soluzione ma noi gli siamo infinitamente grati anche se papà ahimè non ce l’ha fatta”. E anche per ringraziamento la famiglia ha deciso di destinare le eventuali offerte che arriveranno (IBAN: IT78V0306938273100000000080) al di terapia intensiva di Perugia.

