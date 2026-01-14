Assisi, raffica di colpi alle porte del centro: in 45 minuti svaligiate tre abitazioni

Una fine delle feste da dimenticare per Assisi, dove i ladri hanno messo a segno tre colpi- qualche giorno fa – in tre case alle porte del centro storico, nella zona di via Madonna dell’Ulivo. Il tutto – secondo il Corriere dell’Umbria in edicola nel weekend – è accaduto in tre quarti d’ora e – secondo la denuncia dei proprietari – almeno in un caso, “per entrare al terzo piano, dove si trovava una delle abitazioni, hanno divelto il portone blindato con tutta l’intelaiatura” (Foto in evidenza e in basso, ndr).

I colpi sono avvenuti nel tardo pomeriggio, tra le 18.15 e le 19: probabilmente in più persone, cosa che spiegherebbe la velocità del “lavoro” in tre distinti appartamenti tutti un unico stabile sono entrati dalla cucina del piano intermedio, quello che dà sul giardino: il bottino è in corso di quantificazione. Non è l’unico colpo avvenuto sotto le feste e anche per questo non mancano gli appelli per far sì che aumentino i controlli: quando i residenti della zona di Piazza Matteotti sono andati a smontare il presepe che avevano realizzato alle fonti di Perlici, si sono accorti che qualcuno aveva ‘sventrato’ la cassetta delle offerte, rubando il denaro in essa contenuto.

Poco prima di Natale i malviventi avevano colpito nella parte bassa del centro storico di Assisi, in via Pennacchi: “Tra le 17 e le 19.45 ho subito un furto in casa – il racconto della derubata sui social – i ladri, entrati forzando una finestra, hanno trovato e aperto con il frullino la cassaforte rubando l’unico gioiello che i ‘colleghi’ precedenti avevano lasciato. Lo scrivo per chi, come me, purtroppo dimentica di attivare l’allarme pensando che di pomeriggio, nel centro storico, nella traversa di una via trafficatissima, una cosa del genere non possa capitare”.

