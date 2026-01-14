Mezzi pesanti parcheggiati dietro al Teatro Lyrick: la segnalazione di un cittadino

In una lettera viene descritta una situazione potenzialmente 'irregolare' - o comunque fastidiosa

14 Gennaio 2026 Cronaca 5

Da tempo alcuni mezzi pesanti risultano parcheggiati stabilmente nel parcheggio adiacente al Teatro Lyrick, sollevando interrogativi tra i residenti e i frequentatori della zona di Santa Maria degli Angeli. A segnalarlo è un cittadino che, attraverso una lettera, denuncia una situazione che va avanti da settimane – se non mesi – senza che, a quanto pare, nessuno intervenga.

Secondo quanto riportato nella segnalazione, i camion sostano regolarmente nell’area di parcheggio, nonostante si tratti di uno spazio utilizzato dal pubblico del teatro e da chi vive o lavora nei dintorni. Una presenza ingombrante che, oltre a ridurre i posti disponibili per le auto, pone dubbi sulla legittimità della sosta e sul rispetto delle regole previste dal codice della strada e dalle ordinanze comunali. Il cittadino si chiede a chi appartengano questi mezzi pesanti e se siano autorizzati a sostare in quell’area. «È possibile che camion di grandi dimensioni restino parcheggiati lì per così tanto tempo senza che nessuno dica nulla?» si legge nella lettera. Un interrogativo che chiama in causa i controlli e la vigilanza da parte delle autorità competenti.

La questione non è solo di ordine formale, ma riguarda anche il decoro urbano e la sicurezza. Il parcheggio si trova infatti in una zona frequentata durante eventi, spettacoli e manifestazioni, con un notevole afflusso di persone. La segnalazione chiede quindi chiarimenti e, se necessario, un intervento da parte dell’amministrazione comunale o della polizia locale per verificare la regolarità della situazione e ristabilire un utilizzo corretto degli spazi pubblici. In attesa di risposte ufficiali, resta il malumore di chi si domanda perché una situazione evidente e sotto gli occhi di tutti continui a protrarsi senza spiegazioni.

