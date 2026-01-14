Tutto pronto per UmbriaCon 2026: tutti gli ospiti del primo giorno di Festival

Il conto alla rovescia è terminato. Venerdì 16 gennaio inizia l’atteso evento UmbriaCON 2026, il Festival Comics Arts & Games di Bastia Umbra. L’Umbriafiere si trasforma in una terra di magia e di divertimento che conquisterà tutti, fondendo i sogni di mondi lontani, avventure fantastiche incredibili visioni artistiche. Fino a domenica 18 gennaio saranno tre giorni di fantasia e divertimento per gli appassionati di fumetto, gioco da tavolo, videogioco, cosplay, cultura pop e nerd ma anche per bambini e famiglie. Ci saranno ospiti internazionali, spettacoli, esibizioni dal vivo, mostre, workshop, Japan Town, area K-pop, area Food e area Officina UmbriaCON, insieme a oltre 80 stand espositivi. Inoltre il tema “Cult”, scelto per la terza edizione, porterà sul palco icone che hanno fatto la storia dell’intrattenimento. UmbriaCON è organizzato da Fidelio srl di Bastia Umbra, in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Bastia Umbra, con il patrocinio del Comune di Assisi e della Provincia di Perugia.

Venerdì 16 gennaio è attesissimo l’arrivo dell’illustratore giapponese di fama mondiale Mitsuhiro Arita, che sarà presente tutti e tre i giorni del Festival. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Marvel, Dark Horse Comics e Magic: The Gathering, partecipando a importanti produzioni internazionali e contribuendo in modo decisivo all’immaginario visivo di saghe tra le più amate di sempre. Ad incontrare i fan ci sarà anche Natalia Tena, attrice e musicista britannica amata dal grande pubblico per i ruoli di Nymphadora Tonks (Harry Potter) e Osha (Il Trono di Spade).

Saranno presenti inoltre Kevin Eastman, co-creatore delle Tartarughe Ninja, Sara Pichelli co-creatrice di Miles Morales il nuovo Spider-Man, gli youtuber Federic95ita e Cavernadiplatone, gli illustratori Massimo Bonfatti (Bonfa), Gabriele Dell’Otto, Giulio Rincione, Francesco Barbieri e molti altri artisti.

La mattina sarà dedicata in modo particolare all’evento Speciale Scuole “UmbriaCON Kidz”, a cui hanno aderito già oltre 350 bambini e ragazzi, con attività, laboratori tematici e lo spettacolo Disneiamo a loro dedicato (ore 11). Sul main stage, coordinato dal presentatore Rodolfo Mantovani, alle 15.30 andrà in scena lo spettacolo Disneiamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini; alle 17 sarà la volta dell’incontro con l’inconfondibile attrice Anna Mazzamauro, interprete della mitica Signorina Silvani nella saga di Fantozzi; alle 18 lo spettacolo Star Wars Club.

La giornata si concluderà alle 18.30 con l’energico concerto di Giorgio Vanni, la voce delle sigle TV più amate da Dragon Ball a Pokémon, insieme con Ammiraglio Max.

Il Festival UmbriaCON continua anche sabato 17 e domenica 18 gennaio con un ricco programma di ospiti e artisti. Grande attesa per i panel con Natalia Tena, Giorgio Vanni, Gigi & Andrea e il concerto spettacolo degli Animeniacs. UmbriaCON 2026 si prepara a diventare l’evento pop più sorprendente dell’anno, capace di unire generazioni, passioni e linguaggi diversi in un’unica, gigantesca celebrazione della cultura e dell’arte. Per i più piccoli (ma anche per fan di ogni età!), spazio alla meraviglia con l’area LEGO più grande mai vista a UmbriaCON, con diorami animati spettacolari, statue giganti e spazi di gioco libero pensati per stimolare creatività e immaginazione.

UmbriaCON è aperto dal 16 al 18 gennaio dalle ore 10 alle 20, fino al termine dei concerti serali. I biglietti sono disponibili sul sito umbriacon.com nella formula di biglietto giornaliero e abbonamento di 2 o 3 giorni, con riduzioni per bambini e ragazzi e gratuità fino a 5 anni e per categorie specifiche.

Per informazioni sull’evento: www.umbriacon.com

In occasione di UmbriaCon 2026, inoltre, Poste Italiane sarà presente con uno stand filatelico presso il Centro Congressi – Padiglione 7. Nella postazione, aperta al pubblico dal 16 al 18 gennaio dalle ore 10.00 alle 19.30, per i visitatori e gli appassionati saranno disponibili tre annulli dedicati e una cartolina. Sarà presentato anche il folder di erinnofili dedicato all’Ape Maia. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

(UmbriaCON è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata