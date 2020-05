Assisi riparte: riaperto lo Iat di Piazza del Comune, lunedì i musei (foto)

Assisi riparte, tra musei, uffici comunali e, si spera, turismo. “Abbiamo ricevuto diverse chiamate di persone, umbre, ma anche da fuori regione: ci hanno contattato una famiglia di Città di Castello per sapere le aperture del weekend, mentre una famiglia di Napoli ha chiesto informazioni sulla possibilità di visitare Assisi dalla prossima settimana”. Parola di Isabella Fischi, responsabile dello Iat, l’ufficio Informazioni e accoglienza turistica in piazza del Comune, che ha riaperto stamattina (con orario 10-13 / 15-18) salutato dalla visita del sindaco Stefania Proietti. (Continua dopo il video)

Gel igienizzante, termoscanner e guanti, distanze di sicurezza e mascherine. Assisi riparte così, nell’attesa di tornare a vedere anche i turisti. “Gli hotel ci hanno spiegato di avere già qualche prenotazione, l’importante è ribadire che Assisi è una città sicura in una Regione Sicura”, ha ricordato Proietti, ribadendo i concetti – termoscanner, test sierologici su un campione di almeno tremila persone e un’app smista-folle – anticipati già nei giorni scorsi.

Lunedì riaprirà il circuito museale a cominciare dalla Rocca Maggiore, con l’orario 11-17. Poi, su prenotazione, al numero telefonico 075/8138680-681, sarà possibile visitare il Foro Romano, le Domus e la Pinacoteca comunale. Dall’8 giugno infine riapriranno tutti gli uffici comunali sia di Assisi centro che di Santa Maria degli Angeli. Aperti al momento parzialmente, anche se lunedì resteranno chiusi per il ponte della Festa della Repubblica, tranne che per i servizi indifferibili e urgenti, come il corpo di polizia locale, la farmacia comunale, la protezione civile e la funzione di reperibilità pronto intervento.