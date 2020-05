Musei di Assisi (comunali) riaperti dall’1 giugno, dall’8 gli uffici comunali

Da domani riapre l’ufficio Informazioni e accoglienza turistica (Iat) in piazza del Comune

Riaprono i musei di Assisi (comunali), ma anche gli uffici e lo Iat. L’amministrazione comunale ha deciso per questo fine settimana, dopo la fase di emergenza sanitaria Covid-19, la riapertura da domani, sabato 30 maggio (orario 10-13 / 15-18), dell’ufficio Informazioni e accoglienza turistica (Iat) in piazza del Comune. Lunedì 1° giugno riaprirà il circuito museale a cominciare dalla Rocca Maggiore, con l’orario 11-17. Poi, su prenotazione, al numero telefonico 075/8138680-681, sarà possibile visitare il Foro Romano, le Domus e la Pinacoteca comunale.

Il programma di riapertura dei musei di Assisi e dei luoghi della cultura assisana tiene conto delle misure sperimentali fino al 30 giugno ed è suscettibile di variazioni e modifiche in base ai flussi turistici. Dall’8 giugno infine riapriranno tutti gli uffici comunali sia di Assisi Centro che di Santa Maria degli Angeli. L’amministrazione comunale ha effettuato tutti i servizi indispensabili per una riapertura dei locali in sicurezza, naturalmente i visitatori dovranno rispettare le misure preventive di accesso, quindi l’utilizzo della mascherina e il ricorso al distanziamento sociale.

L’amministrazione comunale fa inoltre sapere che lunedì prossimo, 1 giugno, gli uffici comunali resteranno chiusi per il ponte della Festa della Repubblica, tranne che per i servizi indifferibili e urgenti, come il corpo di polizia locale, la farmacia comunale, la protezione civile e la funzione di reperibilità pronto intervento.