Assisi si prepara a Pasqua, canonizzazione e giubileo: attesi fino a 50.000 pellegrini

(Flavia Pagliochini) Assisi si prepara all’invasione di migliaia di pellegrini nel giro di una settimana, i turisti di Pasqua, 25 aprile e primo maggio, i pellegrini giubilari ma soprattutto una porzione dei circa 100.000 che saranno a Roma nei giorni della canonizzazione del Beato Carlo Acutis, in programma in piazza San Pietro il 27 aprile. Secondo alcune stime in città potrebbero arrivare, nel giro di una settimana, circa 50.000 persone e per questo la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, insieme al Comune di Assisi, alle famiglie francescane e alla Regione dell’Umbria hanno preparato un vademecum che aiuti i tanti visitatori – e anche i cittadini o chi in centro lavora – a ‘destreggiarsi’ tra chiusure, divieti e disagi.

Dal 24 al 28 aprile, nello specifico, la chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione, dove il giovane Beato millennial è sepolto, resterà aperta dalle 7 alle 23, mentre i pellegrini che desiderano celebrare l’Eucaristia possono unirsi alle celebrazioni a San Francesco e a Santa Maria. Al fine di gestire al meglio i flussi veicolari in entrata in Assisi dal 24 al 28 aprile, giunta, Diocesi e soggetti coinvolti a vario titolo nell’accoglienza dei pellegrini hanno ritenuto utile stabilire alcune regole. Tra queste, che l’arrivo in città con autobus e l’accesso ai parcheggi dovrà essere necessariamente prenotato utilizzando l’app MyCicero; gli autobus potranno arrivare e scaricare nei parcheggi cittadini a seconda della regione di provenienza, come avviene per la Marcia della Pace, per evitare un intasamento di un’area di sosta rispetto a un’altra. Sono stati pensati poi dei percorsi pedonali all’interno della città, non obbligatori ma che saranno comunque “segnalati e vivamente consigliati dai volontari in campo”, per favorire la visita più ordinata possibile, dei luoghi francescani unitamente alla tomba di Carlo Acutis a seconda del punto di arrivo e parcheggio.

Nello specifico è stato creato un percorso verde che dal parcheggio Giovanni Paolo II permette di arrivare a San Francesco, in piazza del Comune, a San Rufino e Santa Chiara, per poi arrivare al Vescovado e riscendere al parcheggio; ma si può arrivare anche direttamente al Santuario, passando per via Marconi, Fontebella e Cristofani. Per chi parcheggia a Porta Nuova il percorso è più lineare (Santa Chiara e zona del vescovado), per poi arrivare a Piazza San Pietro e risalire verso la Basilica di San Francesco da via Frate Elia, per poi arrivare in Piazza del Comune e scegliere se visitare la Cattedrale di San Rufino salendo per la via omonima o tornare al parcheggio di Porta Nuova passando per corso Mazzini e Santa Chiara. Per informazioni e accoglienza turistica della canonizzazione del Beato Carlo Acutis si possono contattare i numeri: 0758138680 – 0758138681, o visitare i siti: www.assisisantuariospogliazione.it / www.visit-assisi.it

