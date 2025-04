La mostra di Banksy inaccessibile ai disabili: l’appello-denuncia di una signora e la replica di Visit Assisi

La mostra di Banksy inaccessibile ai disabili. A scrivere è Salvina Perolini, che ha fatto presente l’inconveniente anche su Facebook, ricevendo una risposta dall’account ufficiale di Visit Assisi.

“Mi chiamo Salvina e sono in carrozzina da tutta la vita, sono una donna molto attiva, mi occupo della mia famiglia, viaggio, faccio parte di associazioni che si occupano di disabilità. In questi giorni scopro che è stata organizzata ad Assisi, alla Rocca Maggiore, una mostra di Banksy, un artista che mi piace molto! Chiamo al numero predisposto per avere informazioni e scopro che la mostra non è accessibile ai disabili in sedia a rotelle! Si giustificano, anche via mail, che purtroppo il luogo è un castello medievale e non si può fare molto! Ci sono rimasta malissimo anche perché nel 2025 mi sembra davvero impossibile che si organizzi una mostra in un luogo dove si sa già che una a getta di persone non potrà partecipare e soprattutto una mostra di Banksy che ha fatto della denuncia la sua arte!!! Come si fa a non tenere conto delle persone con disabilità? Siamo persone pure noi e amiamo l’arte anche noi. Nel 2025 siamo ancora discriminati”.

Come detto la signora ha scritto per chiedere spiegazioni anche a Visit Assisi, e questa è la risposta pubblica: “Come spiegato sul nostro sito www.visit-assisi.it, la Rocca Maggiore di Assisi, luogo della mostra, è una fortezza medievale, riconosciuta patrimonio dell’umanità UNESCO. Per le sue caratteristiche storiche, architettoniche e strutturali, purtroppo non è accessibile a persone con disabilità motoria grave e in carrozzina. Per persone con difficoltà motorie la Rocca risulta parzialmente accessibile (piano terra e blocco centrale). Come detto su www.visit-assisi.it inoltre, a breve, proprio qui e nei relativi canali social, sarà disponibile un virtual tour proprio sulla mostra di Banksy alla Rocca Maggiore. Un virtual tour sulla Rocca Maggiore in generale è invece già presente sul nostro sito “Musei per tutti nel Parco del Monte Subasio”, portale dei Comuni del Parco del Monte Subasio, che vede Assisi come capofila del progetto”.

© Riproduzione riservata