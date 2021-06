Atto vandalico a Rivotorto di Assisi, bucate le ruote di un carrello per cavalli

Atto vandalico al maneggio la Fenice di Rivotorto di Assisi, dove ignoti hanno inserito due viti con l’avvitatore nelle gomme di un carello trasporto cavalli. “È andata bene che non mi siano scoppiate con queste temperature, ho denunciato il fatto in caserma”, spiega la “vittima” in una segnalazione ad AssisiNews.

L’uomo ha denunciato anche il fatto ai carabinieri, spiegando che potrebbe trattarsi di una vendetta per motivi personali dovuti a vecchie ruggini. Ci sarebbe anche un testimone che avrebbe visto due persone mentre compivano l’atto vandalico. Tagliare le gomme auto è anche un reato penale: si configura infatti il reato di danneggiamento, che secondo quanto previsto dall’articolo 635 del Codice Penale può essere punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

