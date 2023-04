Attrezzi edili rubati ritrovati in casa sua: 62enne denunciato per ricettazione

I carabinieri sospettavano che in casa avesse attrezzi edili rubati, e dopo una perquisizione è risultato che era proprio così. Per questo un 62enne è stato denunciato per ricettazione.

I Carabinieri della Stazione di Cannara, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, hanno denunciato un 62enne cittadino extracomunitario, da anni residente a Cannara, per l’ipotesi di reato di ricettazione.

Le indagini dei militari cannaresi, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, hanno confermato i sospetti dei carabinieri l’uomo potesse trovarsi in possesso di materiale edile rubato: hanno dunque ottenuto dall’autorità giudiziaria di Spoleto un decreto di perquisizione dell’abitazione dell’uomo.

Giunti a casa del 62enne, ed eseguite tutte le operazioni, i carabinieri hanno rinvenuto vari attrezzi edili da lavoro, trapani, batterie ed una scala professionale, tutti risultati rubati lo scorso mese di marzo ad un artigiano dello stesso comune. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre il destinatario della perquisizione è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per l’ipotesi di reato di ricettazione.

Foto di Elena Rouame | via Unsplash

