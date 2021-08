Auto a fuoco in zona ospedale, fiamme spente dai vigili del fuoco e indagini in corso. Paura ma nessuna conseguenza per l’auto andata a fuoco nella zona dell’ospedale nella mattinata di oggi, 11 agosto 2021. Per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente una perdita di benzina, una vettura ha preso fuoco. Nessuno era al suo interno, visto che l’auto era parcheggiata, ferma, lungo la strada che costeggia il nosocomio.

A dare l’allarme alcuni cittadini di passaggio. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento, la polizia municipale di Assisi agli ordini del comandante Antonio Gentili e i carabinieri della compagnia di Assisi diretti dal tenente colonnello Marco Vetrulli.

Secondo una prima ricostruzione proprio dei militari, il mezzo era parcheggiato lungo la strada, quando le fiamme, partite dal motore, hanno invaso e distrutto l’abitacolo. A ‘peggiorare’ la situazione potrebbe essere stata una perdita di benzina. Fortunatamente le fiamme dell’auto a fuoco non si sono estese al greppo e al campo vicino, ma sono rimaste circoscritte alla vettura. Qualche disagio alla circolazione.

Poco più di un anno fa nella stessa zona un incendio di sterpaglie si era sprigionato, nella parte alta di via Muller ad Assisi. Una pattuglia della polizia locale durante il giro di servizio di pattuglia dalla circonvallazione aveva notato del fumo. L’incendio si è originato perché i proprietari del campo, su diffida dell’amministrazione comunale, stavano provvedendo a ripulire le sterpaglie e il fuoco si è propagato fino a lambire il parcheggio dell’ospedale. Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri forestali che hanno denunciato l’autore dell’incendio.

