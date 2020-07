Incendio in un campo sotto l’ospedale di Assisi, denunciata una persona (foto+video)

Incendio in un campo sotto l’ospedale di Assisi, vigili del fuoco in azione. Ad andare a fuoco, secondo le prime informazioni e almeno da quanto si vede nel video che vi proponiamo a fine pezzo, un campo di sterpaglie. L’incendio si è originato perché i proprietari del campo, su diffida dell’amministrazione comunale, stavano provvedendo a ripulire le sterpaglie e il fuoco si è propagato fino a lambire il parcheggio dell’ospedale. Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri forestali che hanno denunciato l’autore dell’incendio.

(Continua dopo la foto)

A domare le fiamme dell’incendio in un campo, i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi con tre mezzi. Le fiamme hanno annerito il terreno e allarmato alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto anche i vigili urbani del Comune di Assisi, che hanno dato l’allarme e regolamentato il traffico. (Continua dopo il video)

Secondo il Comune, una pattuglia della polizia locale durante il giro di servizio di pattuglia dalla circonvallazione ha notato del fumo che si innalzava da un campo e si è recata immediatamente sul posto dove nei pressi del parcheggio dell’ospedale le fiamme si stavano avvicinando dal campo limitrofo. Qui c’era parcheggiata un’auto di una dottoressa che i vigili hanno prontamente avvertito per permetterle di salvare il mezzo dal fuoco, che già era arrivato alle gomme.

Ad aprile 2020 un precedente simile, con un tratto di boscaglia della zona, andato a fuoco a Pieve San Nicolò. In quell’occasione sul posto c’erano i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, Foligno e Perugia, che avevano lavorato per ore. In azione c’erano due autopompe a serbatoio (da Assisi e Perugia) e un’autobotte. La zona era quella di Via San Fortunato, piena campagna di Assisi. L’incendio era visibile dal centro storico di Assisi e da Santa Maria degli Angeli, tanto che svariati cittadini avevano allertato i pompieri allarmati dal fumo e dal bagliore.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)

La foto in evidenza, quella a metà pezzo e il video sono di Andrea Cordiano, per gentile concessione.