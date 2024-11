Auto fuori strada in via Campiglione, illeso il conducente

Incidente in via Campiglione poco dopo la zona di Ponte San Vittorino. Nella serata di oggi mercoledì 27 novembre un’auto ha perso il controllo ed è uscita fuori strada. Complice la poca visibilità allo svincolo per Palazzo e Petrignano. Sul posto alcuni residenti per i soccorsi, fortunatamente illeso il conducente.

Uno svincolo più volte finito alla cronache per la poca visibilità notturna. In passato si era parlato più volte anche si un intervento o di una rotatoria per limitare gli incidenti davvero frequenti. Al momento solo sulla carta, per lavori mai effettuati. Ed ora dopo l’episodio se ne torna a parlare anche con qualche polemica.

