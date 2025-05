Incendio al parcheggio Matteotti, venti auto danneggiate: fiamme spente dopo due ore (foto e video)

Una giornata piena di turisti e da “bollino rosso” per Assisi, con anche – però – un incendio divampato al parcheggio Matteotti con tante auto danneggiate. L’allarme è scattato poco dopo le 17 del 2 maggio 2025; secondo le prime informazioni a prendere fuoco una vettura in uno dei piani interni della struttura, il meno 2, per cause in corso di accertamento. L’incendio si sarebbe però presto esteso ad altre auto ed è stato domato intorno alle 19. Non è al momento chiaro quanto sia esteso il danno e in quanto tempo quella parte di struttura potrà riaprire: la giunta si è attivata per capire i tempi, anche considerata l’imminente stagione estiva e il fatto che già con il ponte dell’1 maggio la città era piena di turisti. (Continua dopo il video – link diretto)

Sul posto i vigili del fuoco per un celere intervento, con l’intervento reso difficoltoso dal luogo dove le fiamme sono divampate, il piano meno 2, ma anche dalla vastità dell’incendio che ha coinvolto più vetture. (Continua dopo il video – link diretto)

Le fiamme sarebbero partite, secondo le prime informazioni, da un’autovettura e si sarebbero poi estese alle vetture vicine. “Le sentivamo scoppiare come pop corn, tremava tutta la terra”, la testimonianza di turisti e residenti. Intorno alle 18.30 i vigili del fuoco sarebbero riusciti a contenere le fiamme e ad entrare nel parcheggio.(Continua dopo il video – link diretto)

Grande apprensione per la colonna di fumo e tanti i messaggi tra curiosità e paura. Intorno alle 19 l’incendio al parcheggio Matteotti è stato dichiarato sotto controllo, cause in fase di accertamento. Presente sul posto anche il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco e il capoturno provinciale.

© Riproduzione riservata