Parcheggio Matteotti chiuso interamente a scopo precauzionale dopo l’incendio

A seguito dell’incendio del 2 maggio pomeriggio (qui le foto e i video) e dopo la chiusura dei piani coperti della struttura, chiude del tutto e per precauzione il parcheggio Matteotti ad Assisi. Ne dà notizia una nota del Comune. (Continua dopo la foto)

Il parcheggio “Matteotti” – si legge nella nota – è stato completamente interdetto agli utenti. Anche il piano in superficie, esterno e scoperto, è stato chiuso a scopo precauzionale e al fine di consentire tutte le verifiche del caso. Sono inoltre ancora in corso, e proseguiranno anche domani mattina, le operazioni di l’estrazione delle auto parcheggiate ai piani sotterranei interessati dalle fiamme. Considerando che il parcheggio si trova in prossimità di scuole, la Polizia locale invita a utilizzare i mezzi pubblici e ad evitare, nelle prossime ore, di appesantire in traffico nella zona interessata, che sarà gestito con agenti sul posto.(Continua dopo il video – link diretto)

Il Comune di Assisi, subito presente sul luogo dell’incendio, si è attivato anche per prestare la massima assistenza alle persone, tra le quali diversi turisti in vacanza in città, che hanno necessitato di supporto o di assistenza per la notte, non avendo più l’auto a disposizione. L’Amministrazione comunale ringrazia Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, Polizia locale, Protezione civile e quanti si sono prodigati per gestire al meglio la situazione, in un quadro generale complesso. Saba, gestore del parcheggio Matteotti, ha attivato un canale per informazioni utili per gli utenti per la gestione dell’evento: informazioni@sabagroup.com.

© Riproduzione riservata