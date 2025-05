Premio Carlo Lampone 2025, svelate le classi e gli alunni vincitori (foto e video)

Le scuole dell’infanzia S. Paolo e Fratello Sole per la scuola dell’infanzia; la Scuola Primaria S. Antonio per la primaria; l’Istituto Comprensivo Assisi 1 e il Convitto Nazionale Principe di Napoli per la secondaria di primo grado; l’Istituto Alberghiero di Assisi per la secondaria di secondo grado. Sono queste le scuole – più due privatisti – vincitrici del Premio Carlo Lampone 2025, arrivato alla trentesima edizione indetto come ogni anno dall’Ente Calendimaggio per gli studenti delle scuole del Comune di Assisi. Il riconoscimento – che quest’anno aveva per tema “La Magia del Calendimaggio: Quando Assisi Celebra la Primavera” – è nato per ricordare Carlo Lampone, un illustre assisano innamorato della Festa di cui è stato organizzatore per molti anni, vuole trasmettere il valore sociale e culturale del Calendimaggio alle giovani generazioni. Presenti alla premiazione il presidente dell’Ente Calendimaggio Stefano Venarucci, il sindaco ff di Assisi Valter Stoppini, il Priore Maggiore della Magnifica Parte de Sotto Massimiliano della Vedova e il Gran Cancellario della Nobilissima Parte de Sopra Lavinia Maria Lunghi in rappresentanza del Priore Aleardo Pelacchi e Francesco e Alessandro Lampone, in rappresentanza della famiglia Lampone. (Continua dopo il video – link diretto)

IL SALUTO DEL PRESIDENTE VENARUCCI

Nel saluto il presidente dell’Ente Venarucci ha ricordato “il valore dell’amicizia e dei sentimenti che muovono la Festa, ringraziando le scuole per la partecipazione e sottolineando l’importanza di questo premio che trasmette ai bambini – che un giorno saranno futuri partaioli e magari anche presidenti dell’Ente – la bellezza del Calendimaggio permettendo loro di partecipare alla Festa e di imparare a conoscerla sin da giovanissimi”.

I VINCITORI DEL PREMIO CARLO LAMPONE 2025 E LE MOTIVAZIONI

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, la commissione ha deciso di premiare con il primo posto la Scuola dell’infanzia San Paolo, sezione A, per “l’ottima espressione del soggetto assegnato, ponendo in particolare risalto i temi della primavera in ambiente di Calendimaggio”. Il secondo premio è stato assegnato all’elaborato grafico ad opera della Scuola Infanzia Fratello Sole, sezioni B e C. per “la bella combinazione di più soluzioni tecniche, in un festoso affollamento di personaggi”.

Per la scuola primaria, a vincere il “Gruppo Floreale” della scuola primaria Sant’Antonio, per “l’originale soluzione tridimensionale utilizzata nell’elaborato per esprimere plasticamente figure di Calendimaggio nella dimensione floreale della primavera”; il secondo premio è andato all’elaborato grafico ad opera collettiva della classe I B della Scuola Primaria Sant’Antonio, per “l’efficace spontaneità del lavoro che ben rappresenta in ambiente campestre il clima di festa del Calendimaggio”.

Per la scuola secondaria di primo grado, la commissione ha attribuito il primo premio all’elaborato grafico ad opera di Maria Rodrigues De Oliveira, della classe I C dell’Istituto Comprensivo Assisi 1 per “la riuscita sintesi grafica del tema della Primavera, situata nella Piazza del Comune evocando molteplici elementi caratterizzanti della Festa”; il secondo premio è andato al testo di Vittoria Volpe, della classe III C del Convitto Nazionale Principe di Napoli, un componimento che “coglie bene il tema a concorso descrivendo al contempo efficacemente emozioni e momenti salienti della Festa”.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, il primo premio va a Ginevra Catana con la collaborazione di Manuel Busti, dell’Istituto Alberghiero di Assisi, classe III SSVA, per “l’efficace e curata rappresentazione proposta della personificazione della Primavera circondata dai colori e dai simboli del Calendimaggio”, mentre il secondo premio è andato al testo ad opera collettiva della III classe SSVA dell’Istituto Alberghiero di Assisi, “che ben riassume lo spirito della Festa attraverso l’esposizione sintetica della sua preparazione”. Per quanto riguarda infine i privatisti, il primo premio è andato all’elaborato grafico ad opera di Caterina Lampone, per “la qualità tecnica della realizzazione, e l’ispirazione creativa che esalta l’atmosfera magica della Festa”, mentre il secondo premio va a Alice Jennifer Piccioni, per “la notevole spontaneità di ispirazione del lavoro, distante dagli stereotipi iconografici correnti”.

