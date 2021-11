Auto in fiamme sulla rotatoria, conducente illesa (foto)

Un’auto alimentata a gpl condotta da una donna ha preso improvvisamente fuoco a Santa Maria degli Angeli. L’accaduto quando da poco erano passate le 21 di martedì 9 novembre alla rotatoria tra via Los Angeles e via Armando Diaz.

Dalle prime informazioni la vettura con la donna al volante, fortunatamente illesa, avrebbe preso fuoco durante la marcia proprio sulla rotatoria. L’auto si sarebbe fermata vicino alle inferriate che delimitano la carreggiata con l’occupante del mezzo che avrebbe abbandonato l’abitacolo.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Assisi con due mezzi e una pattuglia dei Carabinieri di Cannara. Paura per l’accaduto con diverse persone scese in strada. L’incendio del mezzo è avvenuto in pieno centro cittadino, laddove ci sono abitazioni, negozi e strutture ricettive. Leggeri disagi alla circolazione e traffico deviato in altre vie.

