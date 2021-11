Calendimaggio 2022, al via i preparativi per la prossima edizione della Festa

(AssisiNews ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it) Nella speranza di poter tornare a portare in Piazza il Calendimaggio di Assisi dopo due edizioni cancellate dalla pandemia (e un presidente dell’Ente ‘perso’ a causa delle elezioni), Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra cominciano a preparare il Calendimaggio 2022 della festa prevista per il 4, 5, 6 e 7 maggio. I consigli sono tornati a riunirsi in presenza e nel rispetto delle norme anti-Covid, il consiglio della Parte de Sotto presso la sala del palazzo Monte Frumentario, quello di Parte de Sopra nella Sala delle Volte in Piazza del Comune.

In Parte de Sotto, guidata dal Priore Maggiore Simone Menichelli, sono stati nominati i priori ai settori per il Calendimaggio 2022: Corteo della sera: Cecilia Migliosi; Corteo del giorno: Chiara Pieri; Scene: Mauro Baglioni; Sartoria: Elena Giancarlini; Settore tecnico: Enrico Maccabei; Coro e musica: Vanessa Capocchia. I vari settori si stanno incontrando a partire da martedì 26 ottobre, le scene: tutti i martedì e i cortei tutti i lunedì e i mercoledì. Per quanto riguarda Parte de Sopra, guidata dal Priore Maggiore Alessandro Lampone, l’assegnazione di ruoli e cariche è stata rimandata a dopo l’assemblea in programma venerdì scorso vista la necessità di reintegrare un consigliere; nel corso dell’assemblea sarà anche discusso e approvato il nuovo statuto associativo necessario per l’inquadramento nel terzo settore.

Intanto per il 14 novembre la Nobilissima organizza Nobilissimo San Martino alle Fonti, con laboratori per bimbi, musica e racconti, castagne e vino, passeggiata e aperitivo. Evento su prenotazione, anche via whatsapp, ad Alessandra Borrini 3451884144; o Chiara Simonelli 3332968616. Previsti tre turni (16, 17.30 e 19); green pass o tampone negativo vecchio al massimo di 48 ore obbligatorio, contributo minimo di 15 euro; per i bimbi, laboratori dalle 15 a cura di Alice, Laura e Francesco; prenotazioni a Laura Vignati 3355734300. All’iniziativa si può partecipare tramite

