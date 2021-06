Auto ribaltata a Capodacqua di Assisi, fortunatamente nessun ferito grave. Sul posto il 118 e 115 e i carabinieri della stazione di Bastia Umbra. La squadra dei vigili del fuoco di Assisi è intervenuta intorno alle 16 del 23 giugno 2021 in via Romana Assisi. Due i mezzi coinvolti, tra cui un’auto ribaltata, e una persona lievemente ferita, trasportata all’ospedale di Assisi per gli accertamenti del caso.

