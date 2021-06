Tour de fans, Linus e Radio Deejay in Umbria tra lavoro e relax (foto e video)

Tappa in Umbria, a Gubbio, con sosta di relax ad Assisi, prima della tappa di Orvieto, per il primo «Tour de fans» di Radio Deejay, un vero giro d’Italia in bicicletta che ha portato Linus e Nicola Savino – con il supporto tecnico di Matteo Curti alla regia che riprenderà i due conduttori rimanendo in auto – a trasmettere ogni giorno da un comune diverso. Per l’occasione «Deejay chiama estate», in onda dalle 10 alle 12, sostituirà il programma «stanziale» «Deejay chiama Italia». Il pedalatore seriale è Linus, capace di coinvolgere i colleghi in iniziative a favore dell’ambiente, dello sport e del divertimento. Già lo scorso agosto era stato protagonista di una sfida con un gruppo di dieci amici, la Milano-Riccione sulle due ruote, vale a dire 380 chilometri in due giorni. Linus e Savino stanno già facendo le prove per prepararsi fisicamente e mentalmente alla nuova avventura.

Dopo la partenza da Bergamo, la città simbolo della pandemia, dove tutto è cominciato, con una diretta radiofonica, il 21 giugno, il Tour de fans di Radio Deejay ha fatto tappa a Gubbio. Il team si è goduto un weekend di riposo in Umbria: Foligno, Assisi e Perugia sono state le mete del fine settimana di Linus. “La cosa più bella di questo Tour De Fans? La bellezza del nostro paese. Voi non ne avete idea. Oggi Gubbio e Foligno” ha commentato Linus su Instagram. Di seguito il video ripreso dal sito di Radio Deejay. (Continua dopo il video).

Mercoledì 23 giugno Deejay Chiama Italia va in onda da Alghero, giovedì 24 da Guspini, venerdì 25 da Porto Pino per concludere con l’ultima tappa Porto Pino – Pula.

