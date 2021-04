Incidente a Petrignano di Assisi, accertamenti per un ferito lieve

Incidente a Petrignano di Assisi nel tardo pomeriggio di oggi martedì 20 aprile. Due auto sono finite fuori alla carreggiata lungo la strada che conduce dalla frazione del Comune di Assisi all’aeroporto.

Sul posto un’ambulanza del 118 di Assisi, i Vigili del Fuoco per recuperare le auto finite fuori strada e la Polizia Locale di Bastia Umbra per gli accertamenti del caso.

Un ferito lieve è stato trasportato in ospedale ad Assisi per accertamenti. Paura com le due auto che si sarebbero soltanto leggermente sfiorate, ma fortunatamente nulla di ulteriormente grave.