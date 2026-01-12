Birba di nome e… di fatto: gatto salvato in cima a un cedro a Rivotorto (foto+video)

Attimi di apprensione a Rivotorto nella mattinata del 12 gennaio 2026 per un gatto rosso rimasto bloccato in cima a un albero alto oltre 15 metri. Il protagonista della vicenda è Birba, un gatto inizialmente affidato a un servizio di pet sitting, poi definitivamente abbandonato e adottato dalla signora Maria Daniela Geme.

Nella mattinata odierna Birba si era arrampicato su un grande cedro e non riusciva più a scendere. Vista l’altezza dell’albero e l’impossibilità di intervenire in sicurezza, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto con un mezzo speciale dotato di scala estensibile. (Link diretto al video)

L’operazione di recupero si è svolta senza difficoltà e il gatto è stato tratto in salvo in buone condizioni di salute. Grande la gratitudine della proprietaria, che ha voluto ringraziare pubblicamente i soccorritori: «Sono stati fantastici, professionali e disponibili, hanno fatto di tutto per salvare Birba».

Il gatto, spaventato ma illeso, è ora al sicuro a casa e sta bene. Un lieto fine che testimonia ancora una volta l’importanza e la sensibilità dell’intervento dei Vigili del Fuoco anche in situazioni che riguardano gli animali.

