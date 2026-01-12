Da Mediaset un biopic su Carlo Acutis, Pier Silvio Berlusconi: “Colpito dalla mamma a Verissimo”

È sempre più Carlo Acutis-mania, e ora anche Mediaset si lancia nella ricostruzione della vita del giovane santo millennial. L’annuncio è arrivato da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE-Mediaset, nel tradizionale incontro natalizio con la stampa giovedì nello studio 10 di Cologno Monzese. A ispirare l’idea è stata la testimonianza della madre di Carlo, Antonia Salzano: “Sono rimasto colpito dalla sua storia eccezionale”, ha detto Berlusconi che ad Avvenire ha poi spiegato: “Indovinate chi ha avuto questa idea? Il sottoscritto. Silvia Toffanin aveva intervistato a Verissimo la mamma di Carlo Acutis e mi aveva raccontato tutto con grande passione. Sono rimasto colpito dalla storia eccezionale di questo ragazzo e ho pensato quindi di farne un film tv: la scrittura è già pronta, presto si passerà alla produzione. Sono questi i prodotti che voglio fare sempre di più, storie positive, giovani, portatrici di valori”. La produzione partirà a breve e il progetto si inserisce in un percorso più ampio: “Vogliamo raccontare storie positive, giovani, portatrici di valori”, ha concluso Berlusconi. Il film dedicato al giovane santo italiano arriva tra gli altri dopo il biopic “Carlo Acutis: la via al reale”, diretto da Tim Moriarty, e dopo l’episodio della serie tv The Saints diretto da Francesca Scorsese, figlia del premio Oscar Martin che dello show trasmesso da Fox Nation è anche produttore.

