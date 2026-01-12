Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della diciottesima e diciassettesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite del sedicesima turno. Un weekend del calcio in Umbria che ha visto un percorso dolce amaro per le compagine del territorio in generale.

In Serie D, non si interrompe la striscia negativa per il Cannara. La compagine cannarese, infatti, cade in casa del Serravezza Pozzi per 3-0 e raccoglie la quinta sconfitta consecutiva. Una situazione ancor più complicata se si guarda la classifica, con il Poggibonsi ultima adesso lontana un solo punto e la zona play-out a due lunghezze. Ad unirsi a questi numeri c’è anche la discrepanza tra il Cannara e il Follonica Gavorrani, prima squadra che occupa la zona salvezza, che ha un distacco di ben 11 punti.

In Eccellenza, finisce a reti bianche la prima sfida del 2026 per l’Angelana. La formazione di mister Recchi infatti non è andata oltre lo 0-0 in casa contro il San Venanzo e si è vista accorciare le distanze dalla Pietralunghese che rientra a -1 dai giallorossi. Cade presso le propria mura amiche, invece, il Bastia che contro il Pierantonio si vede sconfiggere per 4-2. Una sconfitta che complica ulteriormente l’obbiettivo dei biancorossi di entrare nella zona play-off, con il Bastia che adesso si trova a -7 dal quinto posto e dal Pierantonio proprio.

Sempre nel calcio Umbria torna al successo in Promozione l’Assisi Calcio che dopo lo scivolone di fine anno a Petrignano si impone di misura per 1-0 allo Stadio degli Ulivi contro la Nestor. Decisiva la rete al 15° della ripresa di Cacciamano che regala i tre punti ai suoi. Nonostante ciò, rimane invariata la classifica vista la vittoria del Torgiano per 2-0 sullo Sporting Terni. Vince fuori casa la Rivo Subasio che torna a vincere dopo la sconfitta casalinga subita dai torgianesi nell’ultima sfida del 2025. In questo turno la formazione di buffa si è imposta per 2-1 grazie ai gol di Rossi e Bazzoffia che gli hanno permesso di agganciare in classifica il Cerqueto e il Petrignano. Finisce a porte inviolate la sfida di Piegaro per il Petrignano che dopo il successo casalingo contro l’Assisi raccoglie il secondo risultato utili consecutivo e rimane attaccato al treno salvezza.

In Prima Categoria, si chiude sul 1-1 il big match di giornata che ha visto impegnate Costano e Palazzo. Ad aprire la sfida sono stati gli ospiti con il gol di Bajrami poi ripreso nella ripresa dai costanesi grazie a Pantaleoni. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre, con il Costano che rimane a -3 dal Superga, mentre il Palazzo si vede allungare dalle dirette rivali. Termina con lo stesso risultato la sfida tra Real Virtus e Athletic Bastia, con i primi che agganciano il secondo risultato utile consecutivo, mentre i secondi il terzo. A chiudere, è la Julia Spello che nonostante i tanti movimenti di mercato si vede surclassare per 1-3 dalla Vis Foligno.

In Seconda Categoria, continua il momento no per il Viole Calcio che dopo la sconfitta contro il Gaifana viene battuta anche dal Mevania con il risultato di 3-1. Trova il secondo successo consecutivo, invece, il Grifo Cannara che dopo il 2-1 allo Sporting MT 20, con lo stesso risultato, batte il Norcia 480. In questo fine settimana non è scesa in campo l’Angelana Next Gen che ha scontato il turno di riposo.

