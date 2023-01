Borghi sicuri, ad Assisi controlli con sorpresa: trovati 3 grammi di hashish

Procedono senza sosta i controlli straordinari del territorio in tutto il territorio provinciale, finalizzati ad innalzare la percezione di sicurezza dei cittadini non solo del capoluogo ma anche delle piccole realtà più distanti, per prevenire reati predatori, furti, truffe e spaccio di stupefacenti. I controlli, che si inseriscono nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, hanno coinvolto soprattutto in questo periodo festivo il territorio dell’assisano per via dell’incremento del flusso di visitatori e turisti.

Il monitoraggio ha visto impiegate le volanti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Assisi unitamente a pattuglie in borghese. Ad anticipare le fasi operative di “Borghi Sicuri” è stata un’analisi dettagliata del territorio e delle sue criticità per individuare gli obiettivi ritenuti più sensibili, di organizzare e mettere in pratica, con maggiore efficacia, l’azione di controllo espletata dal personale della Polizia di Stato. Particolare attenzione è stata riservata al centro storico di Assisi e dei Comuni limitrofi, con il supporto di pattuglie appiedate e degli equipaggi del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato che hanno monitorato anche le ripide stradine degli antichi borghi per evitare scippi, prevenire furti, rapine e contrastare anche fenomeni di molestie ai cittadini e ai visitatori.

In particolare, in piena notte, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Assisi, ha proceduto al controllo di tre giovani, tutti maggiorenni, che si aggiravano con fare sospetto per le vie del centro storico della città francescana. Nel corso degli accertamenti, mentre uno dei tre stava consegnando il documento di riconoscimento, gli agenti sono stati attirati da un forte odore che proveniva dal marsupio. A quel punto, su invito dei poliziotti, il giovane ha consegnato due involucri contenenti della sostanza stupefacente, del tipo hashish, per un peso totale di oltre 3 grammi. Terminato il controllo gli agenti del Commissariato di Assisi hanno provveduto a contestare al giovane, con a carico precedenti di polizia, la violazione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309 del 1990 con il contestuale sequestro amministrativo della sostanza.

Il progetto “Borghi Sicuri” nel territorio di Assisi ha visto l’impiego di oltre 15 pattuglie sia nelle fasce diurne che notturne. Sono state identificate 247 persone e monitorati 90 veicoli nel corso dei 19 posti di controllo effettuati. Il servizio ha visto gli agenti impegnati anche in verifiche a 11 esercizi commerciali al fine di riscontrare l’eventuale presenza di persone pregiudicate, oltre al rispetto della normativa prevista dal TULPS in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di slot machine. La presenza degli equipaggi è stata anche l’occasione per un contatto diretto con gli abitanti che hanno segnalato agli agenti alcune situazioni ritenute meritevoli di attenzione.

