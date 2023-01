Il diplomatico americano Shawn Crowley ricevuto in Comune dal sindaco

Crowley ha trascorso la giornata in città con la moglie per ammirare la bellezza di Assisi

Graditissima visita del diplomatico degli Stati Uniti d’America Shawn Crowley, accompagnato dalla moglie Sabine, ad Assisi. Una giornata intera per ammirare la bellezza della nostra città, per visitare i luoghi più suggestivi come la Basilica inferiore e superiore di San Francesco, il Foro Romano, la Torre del Popolo. Il sindaco Stefania Proietti ha accolto il diplomatico americano nel Palazzo Comunale per un momento di confronto e quindi la firma sul registro d’onore, poi ha accompagnato Shawn Crowley, che da luglio scorso ricopre il ruolo di incaricato d’affari presso l’ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, in visita alla Torre del Popolo per godere della meravigliosa vista dall’alto. (Continua dopo la foto)

Al termine della visita il diplomatico ha speso parole di ringraziamento e di grande apprezzamento per la città, assicurando che presto tornerà ad Assisi.

Il sindaco dal canto suo ha consegnato a Shawn Crowley alcuni doni tra cui il libro “Assisi oltre le mura” e il gagliardetto con il simbolo e i colori della città. Come si legge nel sito dell’ambasciata americana, Shawn Crowley è l’Incaricato d’Affari ad interim presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia. È arrivato a Roma nel luglio 2022. Diplomatico di carriera del Senior Foreign Service, precedentemente Shawn ha diretto l’ufficio che si occupa delle relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e l’Europa occidentale e ha ricoperto il ruolo di Deputy Assistant Secretary of State presso l’Ufficio per gli Affari Europei ed Eurasiatici. Altri suoi incarichi a Washington sono stati presso l’Executive Secretariat, l’Operations Center, e l’Ufficio per l’Europa Centrale.

© Riproduzione riservata