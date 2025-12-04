Brutto incidente nella notte fra Santa Maria degli Angeli e Rivotorto: illeso il conducente (foto)

Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine: auto distrutta finita nella scarpata

Brutto incidente nella notte fra mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre a cavallo della mezzanotte sul tratto stradale che collega Santa Maria degli Angeli e Rivotorto di Assisi, in via Santa Maria Maddalena nei pressi del cimitero nuovo di Santa Maria degli Angeli.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è uscita di strada finendo in una scarpata. Alla guida una persona che dalle prime informazioni sarebbe uscita dal mezzo – andato distrutto – in autonomia e trasportata in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118, che hanno provveduto alle prime operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica esatta dell’incidente, con il conducente che – sempre dalle prime informazioni – potrebbe aver  perso il controllo del mezzo anche a causa della poca visibilità dovuta alla nebbia, e dell’asfalto viscido.

(Maggiori dettagli nelle prossime ore)

