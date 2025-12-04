Ad Assisi nel weekend e non solo pieno di concerti: il programma

Pieno di concerti nel weekend (e non solo) ad Assisi, a partire da quello organizzato per sabato 6 dicembre 2025 pomeriggio alle 18.30 dal Comitato di Assisi della Croce Rossa Italiana all’abbazia di San Pietro in Assisi. L’evento a ingresso libero vedrà protagonista il Coro Polifonico Felciniano, che offrirà al pubblico un programma ricco di brani natalizi e musiche dedicate al tema universale della pace, valore fondante della missione della Croce Rossa Italiana.

Il concerto rappresenta un momento di incontro, riflessione e condivisione per la comunità, in un clima di serenità e solidarietà che caratterizza il periodo natalizio. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Assisi ringrazia la parrocchia della Abbazia di San Pietro per l’ospitalità e tutte le volontarie e i volontari che, con il loro impegno, rendono possibile questa iniziativa dedicata alla promozione dei principi umanitari.

Sempre sabato 6 dicembre ma alle 21 a San Rufino prende il via la quarta edizione di “DiMusa – I concerti dell’Avvento, dicembre musicale Assisi”, organizzati dalla Fondazione internazionale Assisi, per la direzione artistica del Maestro Piero Caraba: si parte con il “Concerto della Immacolata” a cura del direttore Lucio Sambuco, domenica 7 alle 21 Santuario della Spogliazione tocca invece a “I Cori di Via dei Priori” a cura della direttrice Carmen Cicconofri. Sempre al Santuario e sempre alle 21 di sabato 20 e domenica 21 dicembre anche “Per non dimenticare”, a cura del direttore Fabio Afrune e “Il Contemporaneo ed il pop” a cura del direttore Emilio Gabellieri. Tutti i concerti gratuiti sono realizzati con il sostegno del Comune e in collaborazione con la Diocesi, la Cattedrale di San Rufino e le Fondazioni Pietà dei Turchini, Sorella Natura, e Santuario della Spogliazione.

Foto di Anne Nygård su Unsplash

© Riproduzione riservata