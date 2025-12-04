Dulcinea Gelateria entra tra le 52 eccellenze d’Italia nella Guida Identità Golose 2026

C’è anche Dulcinea Gelateria nella nuova Guida Identità Golose 2026 – la guida ai ristoranti d’autore in Italia e nel mondo – che dedica una sezione speciale alle 52 gelaterie virtuose d’Italia, una selezione che premia le realtà più innovative, consapevoli e autentiche del panorama nazionale. Tra queste eccellenze figura appunto anche la nota gelateria di Passaggio, guidata da Luca Manini. Un riconoscimento importante che si aggiunge ai numerosi traguardi già raggiunti e che conferma il valore di un gelatiere che non ha mai smesso di studiare, crescere e sorprendere.

“Luca Manini ha ereditato l’arte del gelato dal padre Ugo (nella foto sotto insieme), trasformando quella tradizione familiare in un percorso personale fatto di ricerca, formazione continua e creatività. Nel suo laboratorio – si legge nella guida – sorbetti e creme prendono vita da ingredienti stagionali e locali, ricette naturali, equilibrio di gusto e una visione chiara: offrire un gelato che rispetti la materia prima e la esalti, senza artifici, senza scorciatoie. Dai grandi classici alle proposte più estrose, ogni gusto porta con sé un’attenzione quasi artigianale, anzi naturale, come sottolineano molti dei professionisti di nuova generazione”. (Continua dopo la foto)

“La filosofia che guida Identità Golose nella selezione delle gelaterie virtuose – il testo di presentazione della guida in apertura di pagina – racconta un movimento eterogeneo e affascinante: ci sono figli d’arte che hanno rivoluzionato tradizioni di famiglia, persone che hanno lasciato carriere avviate per inseguire la folgorazione del gelato, artigiani che hanno iniziato alla vecchia maniera e maestri che non hanno mai smesso di sperimentare. È un panorama ricco – continua la guida Identità Golose 2026 – di personalità diverse, accomunate però dalla volontà di prendere le distanze dalla generica definizione di “artigianale”, oggi svuotata di significato da un vuoto legislativo. Per questo molti gelatieri espongono con orgoglio liste ingredienti brevi e chiare, rivendicando trasparenza e qualità.

Il gelato di questi maestri è identitario, naturale, frutto di studio, creatività e attenzione ai piccoli produttori. Nonostante rappresenti un segmento ridotto rispetto alla grande quantità di gelaterie che si definiscono artigianali, la differenza si sente eccome: un cono o una coppetta diventano un’esperienza sensoriale, un viaggio tra sapori classici o combinazioni inusuali, dove ogni ingrediente viene trattato con rispetto e trasformato secondo logica, tecnica e sensibilità” – conclude la descrizione.

In questo contesto, l’ingresso di Dulcinea Gelateria tra le 52 gelaterie virtuose d’Italia assume un significato importante che il valore assunto dall’attività (da anni anche “itinerante” il furgoncino ‘Enea’, ndr) guidata da Luca Manini all’ennesimo attestato di stima, “un nuovo stimolo in più per continuare a raccontare il nostro gelato con lo stesso impegno di sempre – dicono dallo staff di Dulcinea. Grazie a tutti i nostri clienti, senza i quali nulla sarebbe possibile”.

(Dulcinea Gelateria è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata