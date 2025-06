Brutto incidente sulla SS75, due persone in ospedale (foto)

Brutto incidente stradale nella mattinata di oggi sabato 7 giugno intorno alle 9.30. Lo scontro, violento, sulla ss 75 direzione Foligno all‘altezza del confine fra Santa Maria degli Angeli e Rivotorto.

Secondo le prime informazioni, un anziano di circa 90 anni, forse colto da un malore, avrebbe fermato l’auto a lato della carreggiata mentre transitava sulla Centrale Umbra, ma la sua auto è stata centrata da un altro mezzo che non è riuscito a evitarla: sarebbe questa la dinamica dell’incidente, che ha paralizzato per un’oretta la circolazione in direzione Foligno.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 dell’ospedale di Assisi con l’ambulanza e anche l’elisoccorso: Nibbio ha trasportato l’anziano colto da un malore, di 92 anni, in codice rosso all’ospedale di Perugia, mentre il conducente dell’altra vettura è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Assisi. Sul posto oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e la Polizia Stradale. Lunghe le file in carreggiata e sulle vie di uscita dalla ss 75, dove è stata ‘dirottata’ la viabilità. Le cause come detto sono in corso di accertamento, ma per il territorio è il terzo sinistro in una settimana e almeno il quarto in dieci giorni registrato sulle strade.

