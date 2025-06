Una partita per Davide 2025: tra sport e solidarietà si rinnova il ricordo di Piampiano

(Flavia Pagliochini) Si rinnova per la terza volta, nel segno della solidarietà e del ricordo, la sfida tra calcio e Calendimaggio in memoria di Davide Piampiano. Domenica 8 giugno alle 17.30, è in programma Una partita per Davide 2025, che vedrà sfidarsi in una partita di calcetto, nel campo messo a disposizione dall’Acd Viole, gli amici di Davide nel Calendimaggio, sia della Nobilissima Parte de Sopra che della Magnifica Parte de Sotto, e chiunque volesse unirsi a questo evento che unisce sport, amicizia e solidarietà. Una partita per Davide 2025 andrà in scena allo stadio di Viole di Assisi, per volere dei tanti amici – del giovane e della famiglia – che hanno deciso di ricordare così il giovane 24enne che ha tragicamente perso la vita nel gennaio del 2023 durante una battuta di caccia al cinghiale. Quest’anno i proventi dell’evento – organizzato con il sostegno di Avis e Aido e della Lega Nazionale del Cane – saranno destinati all’Associazione Papa Giovanni XXIII – Casa famiglia “Fuori le mura”.

Nella prima edizione erano andati all’associazione “Con Noi” per le cure palliative, l’anno scorso invece al canile di Ponterosso, struttura comprensoriale che si prende cura di cani abbandonati. Non si ferma dunque l’attività in ricordo del giovane che continua come noto anche con il Comitato omonimo del giovane voluto dalla mamma Catia, dal papà Antonello e dalla sorella Valeria. L’obiettivo è “promuovere e favorire il sostegno di giovani per lo sviluppo e la realizzazione di progetti e di iniziative di qualsivoglia natura che favoriscano il turismo, anche tramite l’organizzazione di convegni ed eventi, la promozione di corsi di formazione, il finanziamento dei progetti meritevoli e l’eventuale assegnazione di borse di studio”, ma anche di “effettuare e promuovere ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzare eventi sportivi di utilità pubblica”, ed eventi e iniziative di altro tipo che promuovano e diffondano il volontariato, senza escludere la beneficenza. Tra le attività, una giornata annuale di raccolta di sangue in favore dell’Avis, la consegna di doni al Serafico, una giorni di studi sul “VRO Summer Camp” sulla realtà virtuale e aumentata, droni e stampe 3D e un convegno tra innovazione digitale e turismo in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia.

© Riproduzione riservata