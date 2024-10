Buona pensione Francesco Balani! Il saluto dei colleghi dopo 45 anni di servizio (foto+video)

Francesco Elia Balani, per tutti “il Balano”, va in pensione dopo 45 anni di onorata carriera. I colleghi lo ricordano con un breve intervento ad Assisi News, la cui redazione saluta con affetto un nostro affezionato lettore. La “festa della pensione” ieri sera con un brindisi a sorpresa con tutti i colleghi e un messaggio radio a tutti i 118 dell’Umbria che si sono uniti al saluto, presente l’assessore della Città di Assisi Massimo Paggi. Francesco Balani che non è riuscito a trattenere le lacrime una volta arrivato a sorpresa – dopo il suo ultimo turno della sua amata carriera – davanti ai tanti colleghi. Emozionato e felice, ha poi abbracciato i presenti uno ad uno. Di seguito la loro lettera (Continua dopo il video – link diretto)

Diventa anche abbastanza difficile dire cosa ha voluto dire lavorare con Francesco Balani tutti questi anni e cosa ha rappresentato per noi che ne stiamo stati colleghi; e spiegare il valore che ha avuto averlo come referente. Penso che le possano essere tra le tante, due le parole che possano descriverlo: una è “disponibilità” non solo professionale, ma pure umana, civica al punto da farne un punto di riferimento per una intera comunità in relazione con la struttura assisana ospedaliera. Sempre pronto a una mano o farsi portavoce in tutti questi anni delle istanze e le necessità dell’ospedale. (Continua dopo il video – link diretto)

E l’altra parola credo possa essere “empatia”, quella capacità innata di fraternizzare con i pazienti e togliere, col suo modo genuino, forse brusco ma mai scontato quella barriera che può venirsi a creare tra utente e professionista. (Continua dopo il video)

Associando a questo una militanza di quasi quarant’anni nell’attività sanitaria, si può dire tranquillamente che con il suo congedo dal servizio, viene meno una vera e propria “istituzione”, pronta a trattare il prossimo come persona e non solo come “numero”. Buona vita dopo il lavoro, Francesco Balani

