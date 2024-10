Fabrizio Santoni va in pensione dopo 38 anni di servizio: il saluto della Questura

Una vita trascorsa in volante, incarico che il sovrintendente capo non ha mai voluto lasciare

Una vita sulla volante, fino alla meritata pensione. Dopo 38 anni di servizio continuativamente svolto nel comparto addetto al controllo del territorio, in servizio sulle volanti della Polizia di Stato, nella mattinata di lunedì 30 settembre 20p24 il Questore della provincia di Perugia Fausto Lamparelli e il dirigente del commissariato di Assisi, Francesca Di Luca, hanno ricevuto il sovrintendente capo della polizia di Stato Fabrizio Santoni che, dopo 38 anni di servizio si accinge ad andare in quiescenza per limiti di età.

Come si legge in una nota della Questura perugina Fabrizio Santoni, entrato in Polizia nel 1987, dopo il corso alla Scuola di Peschiera del Garda, è stato assegnato alla Questura di Firenze dove ha prestato servizio alle Volanti per poi essere trasferito al commissariato assisano dove, dal 1991, ha svolto sempre servizio nel comparto controllo del territorio assegnato all’Ufficio Controllo. “Una vita trascorsa in Volante – ben 38 anni -, durante la quale non ha mai voluto mutare incarico perché, racconta orgoglioso, “la Volante è la mia vita. È un legame inspiegabile perché c’è qualcosa che ci spinge a correre in soccorso quando arriva la richiesta di aiuto”. A lui – conclude la nota della Questura di Perugia – vanno i ringraziamenti del Questore di Perugia Fausto Lamparelli.

