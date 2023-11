Cali corrente nell’assisano, ancora segnalazioni: problemi in via Protomartiri Francescani

Dopo i numerosi problemi segnalati nei giorni scorsi nel territorio comunale di Assisi – complice anche il maltempo – non si fermano le segnalazioni in tema di elettricità

Ancora problemi con l’elettricità nel Comune di Assisi. Questa volta tocca a Santa Maria degli Angeli con i cittadini e operatori di via Protomartiri Francescani che hanno segnalato alla redazione di Assisi News l’ennesimo calo di corrente nella mattinata di lunedì 6 novembre.

“La via è rimasta più volte senza elettricità costringendoci – dicono alcuni proprietari delle attività commerciali – a interrompere il nostro lavoro, creando non pochi disagi anche ai nostri clienti”. Le interruzioni di elettricità non sono nuove nella zona soprattutto in seguito ai recenti temporali dell’ultimo periodo.

Non è la prima segnalazione che arriva alla nostra redazione in seguito ai disagi provocati dal maltempo. Vari problemi all’illuminazione pubblica sono stati più volte riscontrati anche nel centro storico assisano con numerose vie e strade rimaste per molte ore al buio.

Ma i disservizi, soprattutto dopo i temporali, si sono moltiplicati in tutto il territorio del Comune di Assisi a distanza di pochi giorni e spesso, anche attraverso la nostra redazione, sono state inviate sollecitazioni affinché le luci e l’elettricità venissero ripristinati. La redazione rimane a disposizione per eventuali repliche.

Foto: Freepik

