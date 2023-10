Pubblica illuminazione e guasti, tecnici al lavoro dopo il blackout

(Foto in evidenza di repertorio) Il commento sulla pagina Facebook di Assisi News è abbastanza esplicativo che in tutto il comune di Assisi ci sia un problema di illuminazione. “Sono da poco residente ad Assisi e già conto due black-out su due eventi piovosi in quest’ultima settimana. Mi ci devo abituare o si può fare qualcosa?“. Sabato 21 ottobre, martedì 24 e sabato 25 ci sono stati guasti alla rete pubblica e privata e anche lunedì 23 sera la zona della circonvallazione esterna era totalmente al buio. Guasti e disagi dovuti alla pioggia, di cui più volte Assisi News ha parlato e per cui sono state chieste soluzioni. (Continua dopo la foto)

Ma i disservizi continuano, con annessi gli interventi di ripristino: “Nella sera del 25 ottobre – si legge nella pagina Facebook del sindaco Proietti – si è verificato un guasto alla pubblica illuminazione gestita da Enel X localizzato in alcune vie del centro storico in particolare Via Capobove, Via Tiberio d’Assisi e limitrofe, causato dal maltempo a livello di impianto. A seguito della comunicazione da parte del Sindaco e dell’ufficio energia con la segnalazione al numero verde, la ditta incaricata della manutenzione da Enel X si è prontamente recata sul posto per effettuare il ripristino della pubblica illuminazione”.

“Una volta giunti sul posto però i tecnici si sono resi conto che non si trattava semplicemente di riarmare un quadro – come accade altre volte – ma è stato riscontrato un guasto significativo sulla linea; è stata infatti rilevata la presenza di un cavo in corto a causa del maltempo di ieri sera per cui è necessario effettuare attività di ricerca che richiedono l’apertura di derivazioni, attività che non è possibile effettuare in condizioni di sicurezza in caso di condizioni meteo avverse e nelle ore notturne. La ditta SIMEP è al lavoro da questa mattina con una squadra di tecnici per effettuare il ripristino della linea e di conseguenza della pubblica illuminazione. Pertanto alcuni punti di pubblica illuminazione potrebbero essere accesi durante le prove di ripristino della linea stessa”.

© Riproduzione riservata