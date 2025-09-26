Campionato handbike a Santa Maria domenica 28: le modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità nel territorio del comune di Assisi, il 28 settembre 2025, in occasione del campionato italiano per società di handbike (dettagi su AssisiSport), gara ciclistica riservata ad atleti paralimpici. Il campionato handbike, organizzato dall’Unione Ciclistica Petrignano, si terrà a Santa Maria degli Angeli, su strade comunali, con partenza alle ore 9.00 e arrivo intorno alle 12.15. Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, con apposita ordinanza, la Polizia locale di Assisi ha disposto una serie di provvedimenti, finalizzati a limitare o sospendere la circolazione in alcune vie.

In particolare, dalle ore 7.00 alle 13.00, è sospesa la circolazione in via Patrono d’Italia, dall’intersezione con via Protomartiri Francescani a via Los Angeles, con esclusione dei mezzi autorizzati per la realizzazione dell’iniziativa. Stesso provvedimento, ma dalle ore 8 alle 13.00 in via Los Angeles, via Becchetti, via Raffaello, via Risorgimento, via Ponte Rosso, via Tescio, via dell’Isola Romana, viale Maratona, via Ospedale delle Pareti, via San Bonaventura, tratti di viale Patrono d’Italia e via Manzoni. Il doppio senso di circolazione, dalle ore 8.00 alle 13.00, è stato istituito in via Carducci, dalla Stazione ferroviaria a via Patrono D’Italia e via Jacopa de’ Settesoli, direzione Via Becchetti. Senso unico invece, dalle ore 8.00 alle 13.00, in via Toti direzione via Ermini.

In caso di necessità, i cittadini residenti nelle aree interessate dalla tappa del campionato handbike potranno entrare e uscire dalle stesse attraverso percorsi alternativi. Agenti di Polizia locale gestiranno traffico e immissioni stradali. Il divieto di sosta, con esclusione dei mezzi dei partecipanti alla manifestazione, è stato istituito nelle seguenti strade e aree: in via Patrono d’Italia, da via S. Bonaventura a via Los Angeles, da mezzanotte alle 13.00; in via Los Angeles, dalla rotatoria con via Patrono d’Italia a quella con via Ermini, da mezzanotte alle 13.00; parcheggio Piazza Innocenzo III da mezzanotte alle 13.00; via Giacomo degli Oddi dalle ore 8.00 alle ore 13.00; via Raffaello, nella semicarreggiata destra direzione di marcia da via Becchetti a via Pinturicchio da mezzanotte alle 13.00.

© Riproduzione riservata