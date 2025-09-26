Don Cesare Provenzi, a un anno dalla scomparsa Assisi lo ricorda con due giorni di iniziative

La città non dimentica don Cesare Provenzi e il suo lavoro nella chiesa, nell’aggregazione giovanile, nel sociale e nella cultura. In occasione del primo anniversario della morte, la parrocchia di San Rufino, il Capitolo della Cattedrale e la Città di Assisi hanno organizzato un fine settimana speciale per ricordare con affetto e riconoscenza il sacerdote che è stato guida spirituale amata e punto di riferimento per tutta la comunità di Assisi.

Tra sabato 27 e domenica 28 settembre sono previste diverse iniziative, un programma ricco di momenti di memoria, preghiera, arte e musica per rendere omaggio a una vita spesa al servizio degli altri. Alle 17 di sabato nella Sala della Conciliazione si terrà la cerimonia di consegna del riconoscimento di “Benemerito della Città di Assisi” deliberato dal consiglio comunale lo scorso aprile. Domenica alle 10 in Cattedrale la santa messa parrocchiale nel primo anniversario della nascita in cielo di don Cesare Provenzi; e alle 11 nel Museo Diocesano e Cripta di San Rufino l’inaugurazione della mostra fotografica “Il dono di un pastore”. Infine, domenica alle 21 il concerto dell’Ensemble Femminile Carmina Sibyllae.

Nato a Martinengo, in provincia di Bergamo il 25 luglio del 1962, don Cesare Provenzi è stato ordinato sacerdote il 23 settembre del 1995. Nel 2004 è stato parroco della parrocchia Madonna delle Grazie e Santa Tecla in Palazzo, nel ‘98 segretario personale del vescovo monsignor Sergio Goretti e cerimoniere. È stato vicario foraneo del vicariato di Bastia Umbra dal 2002 al 2004, parroco della parrocchia di Torchiagina e San Gregorio e dall’ottobre del 2004 era parroco della Parrocchia di San Rufino. In cattedrale aveva preso anche in mano la vita del Museo diocesano e Cripta di San Rufino ridando alle strutture grande slancio e valorizzazione. Sempre nel 2004 e fino alla sua morte è stato vicario foraneo del vicariato di Assisi. Era canonico della cattedrale di San Rufino e presidente della Fondazione San Rufino e Rinaldo dal 2003 al 2009. Dal 2018 è stato nominato dal vescovo Sorrentino vicario episcopale per l’Economia. Dal 2021, con l’unità pastorale era parroco di San Rufino, Vitale, Santa Maria di Lignano, Porziano e Costa di Trex. Era presidente della Fondazione diocesana di religione Assisi-Caritas e della Fondazione Assisi-Santuario della Spogliazione dal 2021 che si occupa della gestione del Santuario della Spogliazione.

